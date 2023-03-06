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Эксперт рассказал о преимуществах создания национального бенчмарка нефти

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РИА Новости

Создание нового бенчмарка на базе глобального маркетплейса позволит снизить риски участников нефтяного рынка и ответить на многие вызовы сегодняшнего дня, но для этого необходимы готовность, усилия и консолидация всех основных участников такого процесса. Таким мнением с информационно-аналитическим центром «ИнфоТЭК» поделился партнер консалтинговой компании Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

Эксперт констатирует, что ценовые бенчмарки служат одним из ключевых инструментов не только на рынке нефти, но и в смежных индустриях, однако в настоящий момент в России сложилась ситуация, когда использование существующего инструментария в виде ключевого для России бенчмарка Urals от рейтингового агентства Argus стало серьезным источником риска.

«Речь идет о привязке формулы расчета НДПИ к данному бенчмарку. Мы и раньше могли критиковать данный инструмент за отсутствие прозрачности и неучет всей полноты факторов при расчетах (согласно публичной методологии). Теперь же, когда юрисдикция агентства считается недружественной, а политическая составляющая в экономических отношениях вышла на первый план, риск манипуляции данным инструментом кратно возрос», — поясняет Дмитрий Касаткин.

Он полагает, что действия, предпринимаемые в качестве альтернативы, а именно установление фиксированных значений налогового дисконта Urals к North Sea Dated, надо рассматривать как временные меры.

Выход из данной ситуации эксперт видит в создании альтернативного бенчмарка.

«Его параметры пока только прорабатываются участниками рынка. Основные предложения, которые слышны на текущий момент — это формирование бенчмарка на базе российского рейтингового агентства или аналитического центра, который бы как минимум мог скопировать методологию расчета Argus», — уточняет Касаткин.

Такой подход, считает эксперт, вполне реализуем, но при этом необходимо учитывать, что данный бенчмарк должен будет использоваться не только для формирования ставки НДПИ, но и для контрактования.

«А в контрактах, как известно, присутствуют две и более стороны – следовательно, встает вопрос прозрачности расчетов и доверия со стороны партнеров к национальному бенчмарку», — добавляет он.

Поэтому, по мнению Касаткина, не достаточно скопировать подход Argus, его необходимо адаптировать к текущим реалиям и провести работу над ошибками, исключив слабые места.

Он также убежден, что необходимо создавать не только бенчмарк, но и открытую рыночную платформу по контрактованию поставок нефти и газа на базе ОПЕК+, обязав все страны — участницы альянса проводить свои сделки через нее.

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