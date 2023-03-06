Президент Чехии Милош Земан выступил с заявлением о том, что чешские власти некоторое время назад сотрудничали с Россией исключительно по той причине, что экономика его государства нуждалась в дешевом энергосырье.

Лидер страны отметил, что Чехия зачастую копировала политику Германии. Он отметил, что ФРГ ради газа из России выступила в поддержку строительства газопровода Nord Stream-2. При этом канцлер государства Ангела Меркель ради этого большое количество раз посещала Москву.

«Было разумно, чтобы экономическое сотрудничество с Россией тогда — подчеркиваю, тогда — происходило», — цитирует Земана ФАН.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что бывший руководитель разведывательного ведомства ВС Чехии Андон Шандор заявил о стратегическом проигрыше Киева.