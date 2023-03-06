Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: в четвертом квартале 2023 года ожидается рост цен на нефть до $100 за баррель

close
100%
РИА Новости

Глава отдела исследований сырьевых товаров Goldman Джефф Карри в интервью агентству Bloomberg высказал мнение, что в октябре-декабре этого года ожидается рост цен на нефть до $100 за баррель.

«Я вполне уверен в том, что мы увидим еще один скачок цен в ближайшие 12-18 месяцев», — отметил эксперт.

Этому, по его словам, будут способствовать рост спроса на нефть со стороны Китая на фоне отмены КНР пандемийных ограничений, восстановления полноценной работы в стране и прогнозируемой перегрузки глобальных резервных производственных мощностей.

По словам главы Andurand Capital Пьера Андюрана, в последние месяцы нефтяные котировки на мировом рынке сильно упали. Поэтому уже в 2023 году из-за роста спроса на топливо со стороны КНР цена за баррель нефти вновь вырастет до $140.

Ранее Bloomberg сообщил, что самый крупный экспортер нефти, Саудовская Аравия, объявила о росте апрельских цен на поставки нефти для рынков Азии и Европы. Как следует из статьи, официальная отпускная стоимость нефти сорта Arab Light для Азии на апрель выросла до уровня на $2,5 выше цен бенчмарка Oman-Dubai. Это на 50 центов превышает мартовские ценовые значения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть