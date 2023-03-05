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Додон обвинил Санду в наращивании государственного долга Молдавии

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что при президентстве нынешней главы республики Майи Санду государственный долг страны за два года увеличился почти на $2 млрд. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала GRT в Гагаузской автономии Молдавии.

Бывший глава государства обратил внимание, что впервые в истории Молдавии госдолг превышает 100 млрд леев (примерно $5,4 млрд).

«За 24-25 месяцев, как Санду руководит страной, госдолг увеличился на 35 млрд леев ($1,8 млрд. — «Газета.Ru»). Эти деньги должны будут вернуть граждане», — заявил политик.

По его словам, каждый день пребывания Санду у власти обходится молдаванам дополнительно в 30-40 млн леев к госдолгу (примерно $1,6 млн).

Ранее Додон обвинил Санду в желании продать земли Молдавии иностранцам.

До этого Санду спрогнозировала углубление экономического и энергетического кризисов в республике.

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