Bloomberg: акционеры нефтекомпаний США получили «неожиданный» доход в размере $128 млрд в 2022 году

По итогам 2022 года американские нефтяные компании выплатили акционерам «неожиданно высокие» дивиденды на общую сумму $128 млрд. Однако у подобной динамики есть свои минусы — руководители крупных сырьевых фирм могут в дальнейшем пострадать из-за вложений в долгосрочные проекты, связанные с ископаемыми видами топлива, эра которых в обозримом будущем неизбежно подойдет к концу, сообщает агентство Bloomberg.

«Акционеры нефтяных компаний США получили неожиданный доход в размере 128 миллиардов долларов в 2022 году благодаря сочетанию глобальных перебоев в поставках, таких как война России в Украине, и усиливающееся давление Уолл-стрит, требующего отдавать приоритет доходности, а не поиску неиспользованных запасов нефти», — говорится в материале.

В итоге долгосрочное устойчивое положение крупных американских нефтяных компаний может оказаться под угрозой. Причиной может стать увеличение расходов, связанных с выплатами дивидендов и разработкой новых месторождений, на фоне грядущего снижения спроса на ископаемые виды топлива в мире. В результате окупаемость их бизнеса может в дальнейшем сойти на нет, уточняется в статье.

«Руководители нефтяных компаний, которые в прошлые годы были вознаграждены за инвестиции в гигантские долгосрочные энергетические проекты, теперь находятся под прицелом, чтобы направить деньги инвесторам, которые все больше убеждаются, что закат эры ископаемого топлива близок», — заключается в заметке.

25 февраля ведущий аналитик компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предрекла цены на нефть в коридоре $82-85 за баррель в начале марта текущего года. При этом динамика биржевых сырьевых котировок будет во многом зависеть от данных по коммерческим запасам нефти в США — их сокращение может вызвать резкий скачок цен.