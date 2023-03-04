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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве ретейлера «Связной»

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы 3 марта зарегистрировал заявление индивидуального предпринимателя из Мордовии Петра Колотилина, требующего признать банкротом ретейлера «Связной», передает РИА Новости.

Колотилин 13 февраля разместил на Федеральном ресурсе заявление о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Сеть Связной».

Россиянин отметил, что задолженность «Связного» подтверждается решением арбитражного суда Мордовии, который еще в декабре 2021 года взыскал с ретейлера порядка 287 тыс. рублей долга, более 72 тыс. рублей пени по двум договорам аренды помещений, а также около 16 тыс. рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

«Связной» арендовал у Колотилина помещения в торговом комплексе «Макс» в Саранске.

В феврале сам «Связной» сообщил, что собирается обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением в связи с появлением «признаков банкротства».

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