Минсельхоз задумался над новыми закупками зерна в интервенционный фонд для стабилизации цен

В Министерстве сельского хозяйства (Минсельхозе) рассматривают возможность проведения новых закупок зерна в интервенционный фонд в течение 2023 года. Данная мера необходима для сохранения оптимальных цен на данные агрокультуры и недопущения излишней волатильности на внутреннем рынке, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо первого заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут.

Документ был адресован президенту Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Сергею Катырину и датировался 27 февраля. При этом в начале прошлого месяца она придерживалась иного мнения по данному вопросу, заявляя об отсутствии планов по проведению интервенций на зерновом рынке РФ, уточняется в статье.

«Минсельхоз прорабатывает возможность проведения в 2023 г. дополнительных закупок зерна в интервенционный фонд <....> Нынешний объем интервенционных закупок определен исходя из внутреннего потребления пшеницы в первом квартале 2022 года. В общей сложности за прошлый год в интервенционный фонд было приобретено 3,08 млн тонн зерна», — говорится в материале.

При этом совокупный годовой объем потребления продовольственной пшеницы и ржи на российском рынке оценивается в 10,5 млн тонн. По данным Росстата, суммарный урожай в стране по итогам сельскохозяйственного сезона 2022-2023 гг., который закончится 30 июня, должен составить 153,8 млн тонн.

2 марта первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что Минсельхоз пока не собирается пересматривать квоту на вывоз зерновых из России до окончания текущего сельхозгода. Однако ведомство также не исключает возможности ее пересмотра в пользу более активных компаний-экспортеров.