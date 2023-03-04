«Ведомости»: рекордный уровень микотоксинов образовался из-за проблем с уборкой кукурузы

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько на заседании «Росптицесоюза» 28 февраля сообщил, что в российской кукурузе сезона 2022-2023 годов содержание микотоксинов «пробивает все возможные и невозможные рекорды», передает газета «Ведомости».

Микотоксины являются токсинами природного происхождения, которые продуцируются плесневыми грибами и поражают сельскохозяйственные культуры, а также создают риски для здоровья скота и птицы. Эти яды прежде всего влияют на иммунитет птиц, что приводит к замедлению производства.

Газета отправила запросы Рылько и в «Росптицесоюз», но не получила ответов. Также не оглашается конкретный уровень содержания микотоксинов. При этом докладчик отметил, что превышение установленных норм наблюдается в Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях.

На заседании Рылько пояснил, что причиной высокого уровня микотоксинов связано со сложностями с уборкой урожая в центре страны, Поволжье и Западной Сибири — из-за неблагоприятных погодных условий кукуруза долгое время оставалась на полях.

«Ее много, но с ней серьезные проблемы», — подчеркнул Рылько.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев пояснил, что кукуруза является одним из основных элементов кормовой корзины в птицеводстве.

Представитель Минсельхоза подтвердил, что на отдельных территориях уборка кукурузы в 2022 году проходила в неблагоприятных погодных условиях.

Собеседники издания отмечают, что микотоксины опасны для всех видов животных, но их вред можно снизить, добавляя в рацион адсорбенты, но это приводит к дополнительным затратам

Ранее врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов предостерег от продуктов с плесенью из-за риска отравления токсинами.