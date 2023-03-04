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Экономист Сакс: политика США вела к конфликту с Россией с 90-х годов

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«Газета.Ru»

Экономист из США Джеффри Сакс заявил, что политика Соединенных Штатов вела к конфликту с Россией с 1990-х годов. Об этом пишет The New Yorker.

По словам Сакса, последствия ошибочной политики США оказывают влияние и на сегодняшнюю обстановку в мире.

«Ключом к этому ... является видение стратегических лидеров США после 1991 года: что мы сейчас живем в однополярном мире, и что Соединенные Штаты могут делать практически все, что угодно», — пояснил экономист.

В качестве одной из главных ошибок США Сакс назвал расширение НАТО, а также бомбардировки Сербии, попытки втянуть в альянс Грузию и Украину. Сакс отметил, что Соединенные Штаты повлияли на ситуацию на Украине в 2014 году.

Ранее американский политик Джеффри Янг говорил, что Соединенные Штаты начали скатываться к фашизму в 1945 году, когда произошла бомбардировка Хиросимы.

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