«Известия»: на российском рынке труда отмечается дефицит соискателей

На российском рынке труда отмечается дефицит соискателей, пишут «Известия».

По данным портала, ситуация необычная, ведь в IV квартале 2022 года на каждого неработающего россиянина приходилось в среднем 2,5 вакансии. Этот показатель является рекордным с 2005 года.

Согласно мнению аналитиков, этому могли способствовать несколько факторов. Во-первых, это снятие ограничений по COVID-19. Во-вторых, свою роль мог сыграть уход с рынка ряда брендов и приход на их место новых компаний.

«Крупные иностранные компании, прекратившие деятельность в России, предложили увольняемым работникам внушительные компенсации — в пределах 6–12 годовых окладов. Поэтому многие решили не торопиться с поиском работы, имея «подушку безопасности», — говорится в статье.

Сообщается, что многие соискатели до сих пор нацелены на офисную работу в то время, как импортозамещение подняло запрос на новые кадры.

Ранее бизнес-психолог Вероника Кромбергер называла признаки того, что работа вредит психическому здоровью.