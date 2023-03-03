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«Газпром нефть» выкупила долю Shell в Salym Petroleum Development

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Максим Блинов/РИА «Новости»

«Газпром нефть» завершила сделку по приобретению 50-процентной доли Shell в Salym Petroleum Development. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

Согласно им, ООО «ГПН-Ближневосточные проекты» 3 марта получила долю в 50% в ООО «Салым петролеум девелопмент». Оставшаяся половина с сентября прошлого года — у ООО «ГПН-Салымские проекты».

В феврале президент России Владимир Путин дал «Газпромнефти» разрешение выкупить у нефтегазовой компании Shell 50% в совместном предприятии Salym Petroleum Development.

Ранее британско-нидерландская нефтяная и газовая компания Shell подписала документы с «Газпром нефтью» о продаже 50% доли в нефтегазовой компании Salym Petroleum Development.

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