Сериал Жигунова «Горюнов-2» выставили на торги из-за банкротства его продюсерского центра

Многосерийный фильм российского актера Сергея Жигунова «Горюнов-2» продадут на аукционе из-за банкротства его продюсерского центра. Информацию об этом разместили на портале «Федресурс».

«Лот №1. Фильм: «Горюнов-2». Серий: 10. Производство: ООО «Продюсерский центр Сергея Жигунова», — сказано в карточке.

Начальная цена лота составляет 50,73 млн руб., шаг аукциона — 5%. Открытый аукцион пройдет 17 марта 2023 года.

Торги проводят из-за решения Арбитражного суда города Москвы от 31 марта 2022 года о признании ООО «Продюсерский центр Сергея Жигунова» банкротом. В отношении продюсера ввели процедуру конкурсного производства, которую инициировал волгоградский «Нокссбанк».

В 2014 году Жигунов оформил кредит в «Нокссбанке», чтобы снять кинопроект. Актер не сумел отдать деньги в установленный срок. Кредитная структура подала на Жигунова в суд и потребовала 38 млн руб.

В ноябре 2021 года стало известно, что Жигунов подал в Лефортовский суд Москвы иск на кинокомпанию «Амедиа продакшн» из-за спродюсированного им для Первого канала драматического сериала «В парке Чаир».