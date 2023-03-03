Экосистемная выручка МТС за 2022 год превысила 100 млрд рублей

Компания МТС объявила финансовые результаты 2022 года и отчиталась о росте экосистемной выручки — она увеличилась на 67% и превысила 100 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Общая выручка составила более 541 млрд рублей.

Президент МТС Вячеслав Николаев заявил, что реализуемая компанией стратегия развития экосистемы цифровых продуктов на платформе сильного телекома в очередной раз подтвердила свою актуальность.

По его словам, в целом по итогам 2022 года МТС продемонстрировала стабильную работу в условиях меняющейся внешней ситуации.

Николаев также констатировал, что МТС укрепила лидерство в B2B-телекоме по итогам 2022 года.

«Компания занимает наибольшую долю рынка M2M/IoT-подключений и публично объявленных проектов Private LTE. Также хочу отметить рост AdTech направления, запуск платформы МТС Exolve, которая позволяет клиентам создавать собственные сервисы для эффективных коммуникаций», — резюмировал президент МТС.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов объяснил «Газете.Ru» показатели компании тем, что МТС сделала ставку на экосистему, цифровизацию и цифровые каналы продаж.

«В МТС идет рост по числу экосистемных клиентов, развиваются цифровые вертикали МТС Медиа, МТС Entertainment, а также такие направления и продукты, как МТС Travel, МТС Строки, MTС Cachback. Это дает рост всему бизнесу», — полагает собеседник издания.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в системе B2B-телекома компания сохраняет лидирующие позиции, а это говорит о ее стабильном состоянии, несмотря на высокую инфляцию в стране и рецессию в экономике.

По мнению Суверова, МТС является одной из стабильных компаний в России.

Управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский согласен с такой оценкой. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что ставка на экосистему себя оправдала — только за IV квартал 2022 года общая выручка компании выросла на 36%.

«Экосистема является «фишкой» компании, дает ей большую синергетику, ускоряет захват рынка, увеличивая ее долю, объединяет много повседневных нужд потребителей. ID от одного лидирующего оператора предоставляет пользователям возможность логиниться и запрашивать много разных услуг, это удобно для клиентов, и это очень интересная история», — заключил Владимир Рожанковский.