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Экономист объяснил, чем банкноты в 5 и 10 рублей лучше монет

Экономист Свиридов: банкноты в 5 и 10 рублей упростят инкассацию денег этого номинала

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ЦБ РФ

Возвращение в оборот бумажных купюр в 5 и 10 руб. увеличит интенсивность обращения денег данного номинала, а также упростит их инкассацию, заявил в беседе с РИАМО доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Южного федерального университета Олег Свиридов. Ранее Банк России заявил о возобновлении выпуска этих банкнот.

«Попав в чьи-то руки, монеты плохо циркулируют в обороте и оседают в домах людей. Они неудобны для ношения в кошельках, зато их можно хранить в копилке. Купюры же выглядят солиднее, их удобнее носить с собой и можно класть в банкомат. Поэтому можно надеяться, что интенсивность обращения этих денег в бумажном эквиваленте увеличится. Эту задачу и ставит перед собой Центробанк», — пояснил Свиридов.

При этом он добавил, что главный недостаток купюр заключается в их быстрой изнашиваемости. По его словам, срок их обращения не превышает полгода, в то время как монеты служат годами.

Ранее заместитель председателя Банка России Сергей Белов в ходе встречи с представителями Ассоциации банков России (АБР) заявил, что новые купюры номиналом 5 и 10 руб. уже вошли в обращение в ряде российских субъектов.

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