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В Мосбирже объяснили ситуацию с разморозкой активов в Euroclear и Clearstream

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В последнем санкционном пакете Евросоюза (ЕС) сроки рассмотрения документов для разблокировки активов в Euroclear и Clearstream были продлены до 24 июля 2023 года. Об этом газете «Ведомости» заявил представитель Мосбиржи.

Представитель Мосбиржи отметил, что ситуация для участников из-за изменения сроков рассмотрения поданных документов не меняется.

По словам руководителя управления клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, продление сроков является техническим моментом со стороны регуляторов из Европы. Кроме того, российские профучастники смогли справиться с поставленной ранее датой и подали документы, сформировав множество заявок. Вполне вероятно, что европейские регуляторы сами пострадали от того, что до этого ими были установлены достаточно сжатые сроки. Поэтому, для урегулирования всех бюрократических моментов, они просто продлили себе время на ответ.

2 марта заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что регуляторы Бельгии и Люксембурга продлили до конца июля срок подачи документов для разблокировки активов граждан, которые не находятся под санкциями. Габуния напомнил, что первоначально лицензию на подачу документов выдавали на очень короткий срок. Действие истекло 7 января.

Ранее Telegram-канал The Sanctions Law со ссылкой на сообщение источников написал, что бельгийский Минфин прислал частным российским инвесторам первые ответы в форме отказа на их обращения по поводу разрешения разблокировать активы в европейском депозитарии Euroclear.

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