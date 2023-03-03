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В ФТС заявили об отсутствии сильного падения экспорта из России с начала 2023 года

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Виталий Аньков/РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) не заметила серьезного падения экспорта из России в первые два месяца 2023 года. Об этом заявил врио главы службы Руслан Давыдов, передает ТАСС.

«У нас неплохо складывается все. По двум месяцам вообще трудно судить. Я вам скажу, что по сравнению даже с декабрем прошлого года существенного падения нет», — отметил Давыдов.

По его словам, есть определенные моменты по позициям, однако в целом ситуация достаточно бодрая. Кроме того, очень хорошо идет импорт. По итогам января и февраля лидером по поставкам в Россию является Китай.

Он добавил, что российский бизнес может адаптироваться к очередным санкциям. Каждый новый пакет ограничений влияет меньше, чем предыдущий. Кроме того, самый серьезный шок от санкций был в марте и апреле 2022 года, однако уже к лету ситуация стала выравниваться. После того, как бизнес смог настроить логистику и расчеты многие показатели стали расти.

1 марта РБК, ссылаясь на доклад «Развитие ЕАЭС 2022+: стратегические задачи и требования времени» Российского совета по международным делам (РСМД) писал, что Россия может переориентировать поставки своей продукции в дружественные ей страны на сумму в $37 млрд. Авторы доклада отметили, что основная часть поставок будет уходить в Китай ($16 млрд). При этом среди крупнейших рынков, куда РФ может направить свои товары, числится 15 стран.

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