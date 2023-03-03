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Al-Ain: экономика России выдержала санкционное давление вопреки западным прогнозам

Al-Ain: Запад обеспокоен тем, как экономике России удалось обойти беспрецедентные санкции

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Российская экономика оказалась в более устойчивом положении, чем ожидалось, несмотря на усиление санкционного давления со стороны западных стран. Темпы падения объемов валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам прошлого года стали не такими стремительными вопреки прогнозам аналитиков из Международного валютного фонда (МВФ), пишет обозреватель издания Al-Ain Мухаммед Ферхат.

«Официальные данные показали, что российская экономика показала лучшие результаты, чем ожидалось, в 2022 году, несмотря на беспрецедентные санкции. После оценки МВФ в апреле 2022 года, указывающей на сокращение на 18,5%, страна фактически достигла сокращения менее чем на 2,5%», — говорится в материале.

Фактор относительной устойчивости российской экономики к масштабным санкциями стал неожиданным для западных экономистов и аналитиков. Теперь уже в самом МВФ ожидают, что объемы ВВП РФ вернутся к росту уже в текущем году. Эксперты прогнозируют, что увеличение показателя составит 0,3% в 2023-м и 2,1% — в 2024-м году, заключается в заметке.

3 марта аналитики Института экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара представили результаты опроса, согласно которым за последний год уровень активности и оптимизма в промышленном секторе российской экономики вырос до максимальных показателей. Так, после введения международных санкций к началу текущего месяца показатель удовлетворенности местных компаний нынешним объемом спроса на продукцию составил 61% от общего числа респондентов.

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