МИД: зерновая сделка не работает, Запад саботирует выполнение меморандума России

В Министерстве иностранных дел заявили, что зерновая сделка не работает, а западные страны саботируют выполнение меморандума России. Об этом говорится на сайте ведомства.

Комментируя стамбульские договоренности по продовольствию и удобрениям в МИД отметили, что западные государства «хоронят» гуманитарную инициативу генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереша.

«Подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договоренностей не работает. Главная проблема – саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия-ООН», — указывается в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что американцы и европейцы не думают о потребностях нуждающихся стран, а также об усилиях ООН, которую, по мнению российского МИД, «они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей».

В министерстве заявили, что Западу нужно «прекратить разыгрывать продовольственную карту, бессовестно хороня продовольственную сделку». Там указали, что «львиная доля зерна» идет по демпинговым ценам в страны Европейского союза, а не в беднейшие государства.

«Российскому же сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия, как бы ни убеждали всех в обратном европейцы и американцы, которым не привыкать говорить неправду», — заключили в МИД.

Также в российском МИД призвали Молдавию проявить сдержанность в ситуации с Приднестровьем и прекратить антироссийскую риторику.