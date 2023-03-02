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Цена нефти Brent выросла до $85 за баррель впервые с 16 февраля

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Brendan McDermid/Reuters

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2023 года кратковременно поднялась до $85 за баррель. Это произошло впервые с 16 февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По данным биржи на 19:31 мск, цена Brent росла на 0,82%, до $85 за баррель.

Ранее руководитель отдела исследований сырьевых товаров американского инвестиционного банка Goldman Sachs Джеффри Кюрри выразил мнение, согласно которому цена барреля североморской нефти Brent может вырасти до $110 к третьему кварталу (июль — сентябрь) 2023 года в случае полной отмены коронавирусных ограничений со стороны Китая и других азиатских стран.

До этого генеральный директор компании «Европейская Электротехника» Илья Каленков заявил, что нефти в мире «хватит еще правнукам» и не стоит бояться, что она закончится.

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