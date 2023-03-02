Сбер в 2022 году инвестировал в Сибирь 800 млрд рублей

Сбер инвестировал в сибирский регион более 800 млрд рублей в 2022 году. Об этом на пленарном заседании «Время Сибири» Красноярского экономического форума (КЭФ) сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он подчеркнул, что в этом году Сбер заключил на КЭФ 14 соглашений о реализации инвестиционных проектов на общую сумму 150 млрд рублей. Это рекорд для банка, и все эти проекты будут реализовываться в Сибири.

«Несмотря на кризис, за 2022 год Сбер не только не сократил, а даже увеличил кредитование российской экономики: наш корпоративный кредитный портфель за год вырос по РПБУ на 12,4% — до 18,8 трлн рублей. В один только сибирский регион за прошлый год мы инвестировали более 800 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Мы сохранили лидерство на российском рынке корпоративных кредитов с долей более 32%, а долю в кредитовании МСП увеличили с 41 до 46%», — сказал Ведяхин.

В частности, Сбер профинансировал в Сибири такие крупные проекты, как развитие инфраструктуры горнолыжного курорта Шерегеш на 14 млрд рублей и гостиничного комплекса в Белокурихе на 5,6 млрд, приобретение техники для крупных добывающих компаний более чем на 11 млрд, строительство инфраструктуры для развития животноводства на юге Красноярского края на 2,7 млрд, реконструкция аэропорта Толмачево в Новосибирске на 14 млрд.

Также благодаря Сберу было закуплено более 200 новых автобусов для Красноярска. Кроме того, в Красноярске и на Кузбассе Сбер развернул систему «Безопасный город», запустил пилотный проект по дистанционному мониторингу хронических больных, помогает организациям бюджетной сферы в переходе на российское офисное ПО.

Ведяхин отметил, что весь 2022 год Сбер оказывал большую финансовую и нефинансовую поддержку бизнесу по всей стране. Банк является основным оператором господдержки. Так, на конец 2022 года ею воспользовалось более 100 тыс. клиентов МСП, а портфель кредитов МСП с господдержкой превысил 1 трлн рублей.