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МЭА: объем выбросов углекислого газа в мире достиг рекордных 36,8 млрд тонн по итогам 2022 года

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Александр Патрин/РИА Новости

По итогам 2022 года объем выбросов углекислого газа (CO₂) достиг рекордного показателя в 36,8 млрд тонн. Однако данная планка могла бы стать и выше, если бы не рост использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщается в пресс-релизе Международного энергетического агентства (МЭА).

«Глобальные выбросы CO₂, связанные с энергетикой, выросли в 2022 году на 0,9%, или на 321 млн тонн, достигнув нового максимума — более 36,8 млрд тонн <....> Еще 550 миллионов тонн выбросов удалось избежать благодаря более широкому внедрению технологий экологически чистой энергии», — говорится в материале.

Рекордным показателям по объему выбросов углекислого газа в 2022 году способствовали ряд причин. Среди основных — экстремальные погодные условия, включая засуху и аномальную жару в некоторых регионах мира, а также отключение атомных электростанций. При этом за 12 месяцев также увеличились выбросы от использования ископаемых видов топлива крупными международными компаниями, указал глава МЭА Фатих Бирол.

«Мы по-прежнему наблюдаем рост выбросов от ископаемого топлива, что препятствует усилиям по достижению мировых климатических целей. Международные и национальные компании, работающие на ископаемом топливе, получают рекордные доходы <....> Крайне важно, чтобы они пересмотрели свои стратегии, чтобы убедиться, что они соответствуют значимым сокращениям выбросов», — заключил он.

1 марта в журнале Communications Earth & Environment опубликовали результаты исследования ученых из Калифорнийского университета, согласно которым при повышении глобальной температуры на 4°C вредные выбросы растений и пыли увеличатся на 14%. Из-за этого людям будет тяжелее дышать.

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