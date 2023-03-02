Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Рексофт Консалтинг» подсчитали, что Россию в 2022 году покинули лишь 8,5% компаний

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Лишь 8,5% международных компаний ушли с российского рынка в 2022 году. К такому выводу после подсчетов пришли аналитики компании «Рексофт Консалтинг», написала газета «Известия».

Среди таких компаний — шведский продавец одежды H&M, владелец сетей магазинов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe (Inditex), шведская компания по продаже мебели IKEA, американские сеть ресторанов быстрого питания McDonald's и сеть кофеен Starbucks, японские Toyota и Nissan, французский производитель предметов предметов роскоши под брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet (LVMH).

В компании отметили, что по некоторым категориям товаров существенно снизился объем локального производства, например, изготовление легковых автомобилей сократилось на 67%.

Во второй половине февраля глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил, что в Москве в 2023 году могут открыться 10 магазинов белорусского аналога IKEA.

В конце февраля пресс-служба голландского пивоваренного концерна Heineken сообщила о планах руководства компании завершить сделку по продаже активов в России до конца первой половины 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть