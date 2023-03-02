В «Рексофт Консалтинг» подсчитали, что Россию в 2022 году покинули лишь 8,5% компаний

Лишь 8,5% международных компаний ушли с российского рынка в 2022 году. К такому выводу после подсчетов пришли аналитики компании «Рексофт Консалтинг», написала газета «Известия».

Среди таких компаний — шведский продавец одежды H&M, владелец сетей магазинов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe (Inditex), шведская компания по продаже мебели IKEA, американские сеть ресторанов быстрого питания McDonald's и сеть кофеен Starbucks, японские Toyota и Nissan, французский производитель предметов предметов роскоши под брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet (LVMH).

В компании отметили, что по некоторым категориям товаров существенно снизился объем локального производства, например, изготовление легковых автомобилей сократилось на 67%.

Во второй половине февраля глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил, что в Москве в 2023 году могут открыться 10 магазинов белорусского аналога IKEA.

В конце февраля пресс-служба голландского пивоваренного концерна Heineken сообщила о планах руководства компании завершить сделку по продаже активов в России до конца первой половины 2023 года.