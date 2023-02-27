РБК: российские банки предложили резко снизить размер бесплатных переводов самому себе

Российские банки предложили резко снизить предельный размер переводов «самому себе» с 1,4 млн руб. до 300-600 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.

В ходе подготовки ко второму чтению законопроекта об отмене комиссий за переводы «самому себе» между банками сейчас обсуждается снижение планки для бесплатных операций до диапазона 300-600 тыс. руб. в месяц, отметили источники издания на финрынке.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, вариант законопроекта ко второму чтению сейчас обсуждается. При этом основные обсуждения идут по поводу размеров переводов без комиссии. Например, предлагаются цифры в диапазоне от 100 тыс. до 1,4 млн рублей. При этом источники РБК указали на то, что согласованного варианта поправок для второго чтения пока нет.

Некоторые представители банков добавили, что СБП должна быть доступнее для населения, а в лимит в 200-300 тыс. будет укладываться большая часть клиентов. А вот лимит в 1,4 млн уже может коснуться более состоятельных клиентов с особыми условиями обслуживания.

17 февраля газета «Известия» писала, что гражданам России стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в страны ближнего зарубежья. В частности, клиенты «Тинькофф» уже могут отправлять деньги в банки стран ЕАЭС.