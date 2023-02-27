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Экономист Николаев допустил укрепление доллара до 85 рублей в 2023 году

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Рубль по отношению к доллару будет постепенно слабеть, и вполне вероятно, что в 2023 году дойдет до отметки в 85 рублей. Об этом радио Sputnik заявил главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев.

«До какого уровня рубль может ослабеть? Где-то до 85 рублей за доллар. Это не ближайшее будущее, но в 2023 году это может произойти», — отметил Николаев.

По его словам, такая ситуация произойдет из-за того, что снижаются доходы от экспорта на фоне санкций, а ввоз товаров в Россию продолжает расти. Причем этот процесс только набирает обороты. Поэтому, если не будет еще каких-либо новых факторов, то рубль ослабнет до 85 к доллару.

22 февраля начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что текущий курс рубля актуален для экономики, а доллар по 80 рублей и выше может быть лишь при появлении дополнительных отрицательных факторов.

До этого аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт в беседе с газетой «Известия» спрогнозировал рост курса американского доллара до 76-78 рублей в конце февраля – начале марта 2023 года. По словам аналитика, доллар сейчас укрепляется по отношению ко всем валютам, в том числе и к рублю.

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