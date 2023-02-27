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Финразведка и ЦБ сообщили о рисках отмывания денег через драгоценные металлы

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал газете «Известия», что финразведка направила в банки рекомендацию обеспечить повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, так как такой инвестинструмент стал нести риски отмывания денег.

Он отметил, что покупка золота как инвестиционный инструмент приобрела повышение значение из-за подорванного доверия к иностранным валютам в России.

«С учетом этого особенно важно обеспечить контроль сделок по приобретению драгметаллов, проверку источников происхождения средств», — подчеркнул Негляд.

В ЦБ уточнили, что отдельные сделки с драгметаллами носят подозрительный характер.

Отмечается, что схема отмывания с использованием драгметаллов выглядит следующим образом: фирмы через цепочку технических компаний покупают золото или серебро. Потом слитки либо вывозят за рубеж, либо перепродают между аффилированными посредниками, а затем — банку, а после полученные средства обналичиваются.

Ранее Центробанк России выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет.

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