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Минфин РФ: санкции ЕС против ФНБ не отразятся на доступности средств для правительства

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин России сообщил, что введенные ЕС ограничения в отношении Фонда национального благосостояния (ФНБ), не повлияют на доступность средств для российского правительства, а запланированные инвестиции из фонда будут осуществлены, передает РИА Новости.

«Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств Фонда будут осуществлены в плановом режиме», — указали в министерстве.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций против Российской Федерации. ЕС ввел ограничения в отношении 87 физических и 34 юридических лиц в рамках десятого пакета санкций. После введения десятого пакета под антироссийскими санкциями ЕС находятся 1473 физических лица и 205 организаций. Также в список попали Фонд национального благосостояния, (ФНБ), Общероссийский народный фронт (ОНФ), Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, медиагруппа «Россия сегодня», медиагруппа «Патриот» и другие организации.

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