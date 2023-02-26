Закон об освобождении туроператоров от НДС могут принять в весеннюю сессию

Закон об освобождении туроператоров от НДС в России могут принять в весеннюю сессию Госдумы, говорится в Telegram-канале Минэкономразвития.

В сообщении отмечается, что туроператоры — важные игроки в отрасли, поэтому государству нужно их поддержать.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил в Telegram-канале, что парламентский комитет по вопросам налогов на Украине рекомендовал Раде принять «за основу» законопроекты о ввозе в страну беспилотников и тепловизоров без уплаты налога и пошлин на период военного времени.

Он отметил, что оба законопроекта примут в начале февраля.

До этого советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Киеву нужно делать акцент на массовом использовании беспилотных летательных аппаратов, поскольку «они эффективнее, чем обещанные США танки Abrams».

Геращенко также отметил, что применение тяжелых дронов, которые летают ночью, дает «прекрасные результаты» в уничтожении техники.