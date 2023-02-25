Российская делегация приняла участие в заседании «финансовой двадцатки» в индийском Бангалоре, на которой был согласован широкий перечень стимулов для мировой экономики. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Минфина РФ.

«В результате состоявшегося предметного диалога по актуальным финансовым вопросам повестки был согласован широкий перечень мер, призванных стимулировать восстановление мировой экономики и финансовых рынков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что весомый вклад в это внесла российская сторона, партнёры по БРИКС и развивающиеся государства.

Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситхараман сообщила, что итоговый документ по встрече глав центробанков и Минфинов стран, входящих в G20, был принят без позиции по Украине, так как по этому поводу возражали Китай и Российская Федерация. Индия по итогам встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками также отметила, что среди членов «большой двадцатки» существует несколько взглядов на ситуацию на Украине.