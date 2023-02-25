Поставки газа через Украину в Европу составили 38,1 млн кубометров на 25 февраля

«Газпром» на 25 февраля подал газ через Украину в Европу в подтвержденном объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в размере 38,1 млн кубометров. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передает «Прайм».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 38,1 миллиона кубометров на 25 февраля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — отметил Куприянов.

18 февраля «Газпром» увеличил прокачку газа через Украину в подтвержденном объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» до 39,2 млн кубометров, что на 9,5% больше значения днем ранее.

До этого сербское издание Danas сообщало, что если Сербия решится ввести санкции против России, то «на бумаге» она потеряет совсем немного, а в действительности же может лишиться поставок газа. По данным издания, если Евросоюз сможет надавить на Сербию и страна введет санкции против России, то она потеряет важного внешнеполитического партнера. Кроме того, Сербия полностью зависит от поставок газа из РФ. Например, в 2020 — 2021 годах страна приобрела российского газа на $462 млн, а сумма закупа нефти и минеральных масел составила $331 млн.