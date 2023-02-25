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Немецкая Wintershall Dea заявила о чистом убытке в размере €4,85 млрд в 2022 году

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Depositphotos

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea заявила о чистом убытке в размере €4,485 млрд по итогам 2022 года. Об этом сообщается в отчете организации.

В публикации указали, что чистый убыток, который приходится на акционеров, за четвертый квартал 2022 года составил €5,289 млрд, в то время как в 2021 году за тот же период была зафиксирована прибыль в размере €144 млн.

По данным компании, без учета российских показателей, чистый убыток за четвертый квартал вырос до €852 млн, а за год составил €1,327 млрд. Добыча углеводородов по итогам четвертого квартал уменьшилась до 484 тыс. баррелей в сутки (-28,6%).

В отчете добавили, что компания ожидает по итогам 2023 года добычу нефтяного эквивалента в размере 325-350 тыс. баррелей в сутки. Капиталовложения будут на уровне €1,4 млрд, а на геологоразведку будет выделено около €250 млн.

23 февраля глава компании Марио Мерен в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Wintershall Dea продала дивидендов от совместных предприятий в России на сумму €2 млрд. По его словам, компания рассмотрит возможные варианты страховок, которые можно использовать для минимизации последствий. Поэтому правление занимается подготовительными шагами для реализации этой меры.

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