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Руководитель подразделения Sber private banking Тюрикова покинула команду «Сбербанка»

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пресс-служба Sber Private Banking

С 6 февраля 2023 года руководитель подразделения Sber private banking Евгения Тюрикова больше не занимает эту должность. В дальнейшем она планирует сосредоточиться на развитии собственных проектов, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе финансовой организации.

Подразделение Сбера, которое до начала февраля возглавляла Тюрикова, занималось обслуживанием частных клиентов с активами от 100 млн рублей. Эту должность она занимала на протяжении последних шести лет, уточнили в «Сбербанке».

«Это было давно принятое решение, согласованное с топ-менеджментом Сбера, которое потребовало несколько месяцев для мягкой передачи проектов и полномочий», — заключили в финансовой организации.

20 декабря Сбер получил три награды премии Wealth Navigator Awards 2022. В новой номинации «Банк-партнер в условиях идеального шторма» победил Sber Private Banking, которым на тот момент руководила Евгения Тюрикова. А сама глава подразделения была удостоена награды «За личный вклад в развитие индустрии private banking & wealth management».

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