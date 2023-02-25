Bloomberg сообщил о риске возобновления энергокризиса в Европе из-за резкого похолодания

Несмотря на относительно успешное прохождение зимнего отопительного сезона европейскими странами, резкое похолодание в Западной Европе на следующей неделе может спровоцировать возобновление энергетического кризиса в регионе. Понижение средних температур станет предпосылкой к росту спроса на природный газ, а это означает, что государствам скорее всего придется увеличить отбор из подземных хранилищ (ПХГ), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы аналитиков компании Maxar Technologies Inc.

До недавнего времени погодные условия в европейских странах были относительно благоприятными, что позволило государствам региона сэкономить значительные объемы газа, хранящегося в местных ПХГ. Однако с приходом холодов в Западную Европу ситуация может измениться, уточняется в статье.

«Резкое похолодание охватит Западную Европу на следующей неделе, что потенциально увеличит спрос на природный газ <....> Ожидается, что температура в Лондоне в понедельник будет на 3°С ниже средней по сезону, в то время как в Париже в этот день будет на 5,2°С ниже нормы, а в Мадриде во вторник будет на 7°С ниже оптимального уровня», — говорится в материале.

На следующей неделе непогода затронет северные районы Германии, в этих областях прогнозируются снежные осадки. В то же время в Великобритании в южных областях страны ожидаются снежные бури. При этом в европейских Альпах с большой долей вероятности пройдут снежные дожди, заключается в заметке.

23 февраля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа еще не выиграла «энергетическую битву» с Россией. В этом году европейским странам помогла справить с прохождением зимнего отопительного сезона теплая погода. Однако следующая зима для Евросоюза (ЕС) может оказаться более сложной в случае, если на континенте установится более холодная погода.