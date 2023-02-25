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Bloomberg: в декабре 2022 года Россия продавала нефть «намного дороже» предельной цены

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Depositphotos

В декабре прошлого года Россия продавала нефть зарубежным покупателям по гораздо более высокой стоимости, чем это было предусмотрено в механизме «потолка» цен в $60 за баррель, установленном западными странами. Средняя экспортная цена российского барреля нефти за последний месяц 2022-го составила $74, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков из Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов.

Данные получены в ходе мониторинга таможенных счетов за четыре недели после установления ограничения на продажу нефти покупателям по всему миру, которое вступило в силу 5 декабря 2022 года, а также из всех портов и трубопроводов. Предельную цену за поставки сырья из России установили страны G7, Евросоюза (ЕС) и Австралия, уточняется в статье.

«Российская нефть в среднем стоила около 74 долларов за баррель в течение четырех недель, последовавших за ценовым ограничением. Это примерно на четверть выше порога — 60 долларов за баррель, который страны «Большой семерки (G7)» установили с 5 декабря 2022 года», — говорится в материале.

21 февраля вице-премьер России Александр Новак заявил об обсуждении российскими властями ответных мер на «потолок» цен на нефтепродукты со стороны западных стран. Однако в настоящее время министерства и экспортные компании страны пока не пришли к консенсусу по данному вопросу и рассматривают различные варианты.

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