Правительство Румынии сообщило о заполнении газохранилищ почти на 50%

Румынское правительство заявило, что газохранилища страны заполнены природным газом практически на 50%. Об этом сообщается на сайте кабмина Румынии.

«Газохранилища Румынии заполнены в настоящее время на 49,5%», — указывается в заявлении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по энергетической безопасности.

Согласно отчету, данного количества достаточно для удовлетворения потребностей населения и экономики Румынии в предстоящий период, вне зависимости от метеорологических условий.

В нем отмечается, что для грядущего периода, включая холодный сезон 2023-2024 годов, республика имеет возможность запасти свыше 3 млрд куб. м природного газа, которых будет достаточно даже при повышении внутреннего спроса.

В октябре прошлого года министр энергетики Румынии Вирджил Попеску заявлял, что газовые хранилища страны наполнены более чем на 95%, поэтому дефицита энергии зимой не ожидается.