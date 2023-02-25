Bloomberg: миллиардеры из РФ потеряли $67 млрд за год после начала спецоперации на Украине

Российские миллиардеры потеряли $67 млрд за год после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом свидетельствуют данных рэнкинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывается на основе цены акций компаний, доли в которых принадлежат этим предпринимателям.

Согласно подсчетам агентства, наиболее весомые потери понес главный владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который за год СВО потерял $6,7 млрд.

Второе место рейтинга занял председатель совета директоров Группы НЛМК Владимир Лисин, обедневший на $5,8 млрд. На третьем — Роман Абрамович, который, по данным Bloomberg, потерял за год СВЛ порядка $5,6 млрд.

В статье отмечается, что среди российских миллиардеров есть и те, чье состояние повысилось по итогам года. В их числе: генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев (+$2,1 млрд), основатель холдинга USM Алишер Усманов (+1,2 млрд) и глава инвестиционного фонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров (+$0,2 млрд).

Ранее Forbes назвал топ-5 миллиардеров с самыми большими потерями за 2022 год.