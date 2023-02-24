Reuters: шведская Ericsson запланировала уволить более 8,5 тыс. сотрудников по всему миру

Крупный шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson собирается уволить более 8,5 тыс. человек ради того, чтобы сократить расходы компании. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на служебное сообщение компании.

«Ericsson уволит 8500 сотрудников по всему миру в рамках плана сокращения расходов. Это 8% от всего штата», — отметили в публикации.

По данным агентства, к 31 декабря 2022 года в компании работало 105 529 человек.

17 февраля портал Apple Insider сообщил, что Apple долгое время оставалась в стороне от волны массовых увольнений сотрудников, которая прокатилась по крупнейшим IT-гигантам Кремниевой долины, однако бренду все же не удалось избежать сокращений. Стало известно, что компания из Купертино начала сокращать внештатных сотрудников.

До этого крупнейшая в мире платформа интернет-аукционов и интернет-магазинов eBay заявила о планах уволить 500 сотрудников по всему миру. Это порядка 4% штата компании. eBay подала соответствующий отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Все сотрудники, которых коснется увльнение, получат выходное пособие и бонусы.