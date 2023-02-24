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Минюст США сообщил о подаче иска о конфискации собственности бизнесмена Вексельберга

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Министерство юстиции США сообщило, что американские власти подали иск о конфискации собственности российского бизнесмена Виктора Вексельберга на сумму $75 млн. Об этом говорится в сообщении Минюста.

«Прокурор США Южного округа Нью-Йорка подал гражданский иск о конфискации шести объектов недвижимости, расположенных в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк; Саутгемптон, Нью-Йорк; и Фишер-Айленд, Флорида, стоимостью около 75 миллионов долларов. Утверждается, что имущество, находящееся в бенефициарном владении российского олигарха Виктора Вексельберга, является доходом от нарушений санкций и было причастно к международным операциям по отмыванию денег», — сказано на сайте министерства.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Соединенных Штатов добавило в черный список более десятка российских финансовых институтов.

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