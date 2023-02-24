Минфин США разрешил операции с рядом подсанкционных банков РФ до 25 мая 2023 года

Минфин США сообщил, что разрешил до 25 мая 2023 года проведение операций с некоторыми подсанкционными российскими банками. Об этом говорится в опубликованной на сайте министерства генеральной лицензии.

«Все транзакции, запрещенные Исполнительным указом 14 024… разрешены до 25 мая 2023 года», — сказано в документе.

Отмечается, что лицензия распространяется на банки «Санкт-Петербург», «Зенит», «Приморье», «Уралсиб», «Ланта-Банк», «СДМ-Банк», «Металлургический инвестиционный банк», «Уральский банк реконструкции и развития» и »Московский кредитный банк».

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Соединенных Штатов добавило в черный список более десятка российских финансовых институтов. Санкции были введены в отношении Ланта Банка, Металлинвестбанка, Московского кредитного банка, МТС Банка, СДМ-банка, Уральского банка реконструкции и развития, а также банков «Зенит», «Левобережный», «Приморье», «Санкт-Петербург» и «Уралсиб».