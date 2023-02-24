Rzeczpospolita: более 40% поляков опасаются увеличения числа украинских беженцев

Более 40% опрошенных жителей Польши сообщили, что опасаются увеличения числа беженцев с Украины и перехода боевых действий на польскую территорию. Об этом пишет издание Rzeczpospolita, ссылаясь на данные Лаборатории исследований вооруженного конфликта на Украине при Институте журналистики и международных отношений.

По данным издания, 42% респондентов негативно относятся к увеличению потока украинских беженцев. Еще 37% опрошенных признались, что испытывают неприязнь к вынужденным мигрантам. Также сообщается, что примерно 25% участников опроса изменили отношение к Украине в худшую сторону, так как этот конфликт вызвал экономический кризис в их стране.

Также сообщается, что почти половина респондентов не смогли сказать, что они будут делать в случае нападения на Польшу. 31% опрошенных поляков заявили, что в этом случае они соберут самые ценные вещи и уедут за границу.

Профессор Петр Длугош из Краковского педагогического университета отметил, что украинский конфликт оказывает «многоплановое влияние на Польшу».

«Стоило пережить тяжелый опыт пандемии, как начались военные действия. Поляки боятся потерять приобретенные ресурсы. Эти опасения вызывают напряжение в обществе», — сказал он.

Ранее Президент Польши Анджей Дуда заявил, что около 2-2,5 млн украинских граждан находятся в Польше, больше 1,3 млн из них получают льготы.