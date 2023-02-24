ФАТФ приостанавливила членство России в организации

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) заявила, что приостанавливает членство России в организации, сообщает агентство France Press.

«Участие России в качестве члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег приостановлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что исполком Международной федерации журналистов (IFJ) может принять решение о заморозке членства Союза журналистов России (СЖР) на заседании исполкома, которое состоится 22 февраля. Об этом сообщил председатель союза Владимир Соловьев на лекции в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге.

31 января Reuters писал, что Международная федерация журналистов инициировала исключение из своего состава Союза журналистов России. 1 февраля на сайте международной федерации сообщалось, что 22 февраля будет рассмотрен вопрос приостановки членства СЖР в организации.