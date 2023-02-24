Казахстан на полгода запретит вывоз угля из страны автотранспортом, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Также республика запретила вывоз из страны бензина и дизеля на любом виде транспорта.

Казахстан в декабре-январе вынужденно останавливал экспорт газа в Китай из-за острого дефицита газа на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5% годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора, опубликованном на сайте.

При этом казахский регулятор отметил, что решение принималось на основе обновленных прогнозов, анализе данных и оценке баланса рисков инфляции. Также во внимание были приняты «неопределенная геополитическая обстановка и ее последствия» и высокие цены на продовольствие в мире.

Власти Казахстана разрешили банкам вывезти из страны наличные рубли для конвертации их в безналичную форму. В Нацбанке страны подчеркнули, что в настоящее время финансово-кредитные учреждения страны располагают различными каналами для проведения безналичных платежей и переводом средств на банковские счета.