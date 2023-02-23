Аналитик Юшков заявил, что деиндустриализация ЕС вызывает проблемы в экономике региона

Деиндустриализация Евросоюза (ЕС) вызывает серьезные проблемы в экономике региона и снижение потребления энергии – это не плановое сокращение. Об этом «Общественной службе новостей» заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Среднее потребление газа в странах Евросоюза снизилось на 19% за 6 месяцев. Данная тенденция обусловлена сокращением потребления «голубого топлива» из-за проблем в экономике Европы. Это последствия деиндустриализации Евросоюза, а не планового сокращения», — отметил Юшков.

По его словам, ЕС встал на путь уменьшения потребления энергии вынужденно. При этом в некоторых странах потребление упало на 40-50%. В плане экономии особенно сильно выделились Финляндия, Литва и Швеция.

Он добавил, что сложившаяся ситуация стала признаком проблем, но никак не успехов. ЕС снижал потребление российского газа, а само топливо продолжало дорожать. Все это привело к тому, что себестоимость товаров резко выросла, снижая их конкурентоспособность на мировом рынке.

19 февраля агентство Bloomberg сообщило, что эмбарго на нефть из России со стороны стран ЕС может стать для них проблемой, так как РФ смогла собрать флот нефтяных танкеров и обойти санкции. Кроме того, стоимость транспортировки сырья через Атлантический океан увеличилась в 5 раз. По данным агентства, раньше владельцы танкеров просили около $10 тыс. в сутки за каждый танкер. Теперь же цена выросла в среднем до $55 тыс.