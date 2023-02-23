РИА Новости: сын экс-президента Украины Януковича перевел бизнес в Донецк

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр перевел бизнес под российскую юрисдикцию в Донецк. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, компания Януковича-младшего «МАКО Холдинг» подала заявление о внесении сведений в российский реестр юридических лиц 17 января.

Сейчас компания зарегистрирована в Донецке. До этого «МАКО Холдинг» де-юре находился в Краматорске под юрисдикцией украинских властей, находившимся под контролем Киева.

Ранее издание «УНН» сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства экс-министров Януковича с паспортами России. В списке оказались бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава администрации президента Андрей Клюев, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко.