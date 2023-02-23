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Заммэра Ефимов заявил, что каждая девятая тонна колбасы в России производится в Москве

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Московские предприятия, которые занимаются производством мясной продукции, по итогам 2022 года выпустили около 300 тыс. тонн колбасных изделий, что на 9,1% больше значения годом ранее. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня мясоперерабатывающая отрасль Москвы представлена более чем 20 предприятиями, на которых работают около 14 тыс. человек. По итогам 2022 года столичные компании нарастили объем производства такой продукции на 9,1 процента по сравнению с показателями 2021-го. Так, они изготовили 278,7 тыс. тонн колбасных изделий», — отметил Ефимов.

По его словам, в Москве работают одни из самых крупных производителей мясных продуктов в России. Все эти предприятия являются промышленными комплексами, что дает дополнительные налоговые льготы. Например, благодаря этому, Черкизовский мясоперерабатывающий завод смог направить сэкономленные средства на модернизацию оборудования.

В публикации указали, что предприятия, которые имеют статус промышленного комплекса, платят налог на прибыль в размере 13,5% (стандартный налог 17%). Коме того, налог на имущество снижен в два раза, а земельный – на 80%.

В середине января Ефимов сообщает, что власти Москвы передали в аренду компании «Фабрика Вентиляции ГалВент» участок земли для возведения производства вентиляционного оборудования. По его словам, новый завод расположится в Некрасовке на участке 5,5 гектар. Договор аренды земли заключен на пять лет, за которые компания должна построить завод площадью 37 тыс. кв. м.

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