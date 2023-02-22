Мишустин сообщил, что по поручению Путина МРОТ проиндексируют дополнительно на 10%

Поручение президента России Владимира Путина о повышении уровня заработных плат выполнят, уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) проиндексируют дополнительно на 10%. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин, написало агентство РИА Новости.

«Стабилизировалась ситуация на рынке труда, безработица снизилась. И, чтобы обеспечить заметный рост реальной зарплаты в стране, по поручению президента будет проиндексирован минимальный размер оплаты труда в добавок уже к запланированному с 1 января 2024 года еще на 10%», — сказал председатель кабинета министров.

Премьер-министр пояснил, что в целом МРОТ проиндексируют на 18,5%, и показатель составит 19 242 руб.

Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5% до 19 242 руб. накануне во время своего послания Федеральному собранию.

Во второй половине января президент России поручил повысить МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции. До этого Росстат сообщил, что инфляция в России в 2022 году составила 11,94% после 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году.

В середине декабря прошлого года российский лидер подписал закон об установлении МРОТ в 2023 году в размере 16 242 руб., что на 6,3% выше показателя предыдущего года.