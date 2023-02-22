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Журналист Le Figaro: «искусство находчивости» россиян помогает обходить санкции Запада

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Репортер французской ежедневной газеты Le Figaro Ален Барлюэ посетил Крым и Санкт-Петербург, чтобы обнаружить бреши, созданные в российской экономике санкциями Запада. По результатам поездки журналист сделал вывод, что ограничения вызвали определенные сложности, но дефицита товаров и очередей в магазинах нет. Репортер связал это с «находчивостью» россиян, передает издание «ИноСМИ».

«Российское производство и новые поставщики из стран Азии не дают западным санкциям вызвать в России дефицит продуктов потребления и комплектующих для промышленности. Но некоторые товары нужно искать и доставать. Есть проблемы, например, с йодом в аптеках. И с автомобилями определенных цветов. Например, Lada Niva Travel продается только зеленая, Lada Granta – только черная», — следует из статьи.

Но журналист отметил, что российское искусство находчивости помогает обходить санкции Евросоюза и США. Репортер привел пример с предпринимателем из Крыма Сергеем Куликом. Его компания готовит устрицы и мидии для московских ресторанов.

«Сейчас Кулик закупает оборудование не напрямую в Ирландии и Франции, а через Турцию и Тунис. А прежде импортировавшиеся из Италии «плавающие колонии» для моллюсков в настоящее время делаются в Санкт-Петербурге. В результате дефицита пока нет», — говорится в статье.

Репортер также отметил, что представители российского малого бизнеса сообщили ему, что продолжают работу, несмотря на ограничения. Их фирмы выдержали санкции, а продажи растут, пишет журналист.

21 февраля британский экономист Иэн Стюарт в колонке для издания Reaction отметил, что западные санкции против России оказались не такими действенными, как ожидалось: Москва своевременно приняла защитные меры в экономике и нарастила торговые связи с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой и Африкой.

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