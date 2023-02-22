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Экономист Наталия Орлова допустила, что меры из послания Путина потребуют до ₽500 млрд

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Издание РБК со ссылкой на экономистов сообщило, что меры из послания президента России Владимиру Путину Федеральному собранию 21 февраля потребуют 400-500 млрд рублей дополнительного финансирования в этом году.

Экономисты, опрошенные РБК, выделили список мер, которые потребуют дополнительных расходов. В их числе – увеличение минимального размера оплаты труда на 10% с начала 2024 года, выплата материнского капитала семьям в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областей, где дети появились после 2007 года. Также в числе таких мер – создание фонда для адресной помощи семьям погибших военных и ветеранов спецоперации, обновление общественного транспорта в российских регионах и льготная аренда жилья для работников оборонно-промышленного комплекса.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в беседе с РБК оценила расходы на реализацию этих мер в не более чем 500 млрд рублей в 2023 году. Она пояснила, что ее экспертная оценка предполагает 400-500 млрд рублей без МРОТ. Эту точку зрения поддержал главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. А аналитики банка «Ренессанс капитал» уточнили, что увеличение МРОТ обычно входит в число стандартных предвыборных мер и потребует значительного финансирования из бюджета.

По информации РБК, в 2021 году меры из послания президента Федеральному собранию эксперты оценили в 1,2 трлн рублей. В 2020 году Минфин сообщал, что послание потребует более 4 трлн рублей дополнительного финансирования. В прошлом году президент не обращался к Федеральному собранию.

Хроника обращения Путина к Федеральному собранию 21 февраля доступна на сайте «Газеты.Ru».

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