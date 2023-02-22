Bloomberg: более половины инвесторов в мире назвали сумму $3-5 млн достаточной для комфортной пенсии

Агентство Bloomberg со ссылкой на опрос инвесторов по всему миру в рамках проекта Bloomberg MLIV Pulse написало, что для комфортной жизни на пенсии нужны накопления в размере $3-5 млн (224,6 – 373 млн рублей по текущему курсу). Об этом агентству заявило 66% участников опроса.

Комфортной для пенсии сумму в $3-5 млн озвучили 50% инвесторов из Африки, Австралии и Океании, а также 33% инвесторов Южной Америки и 31% инвесторов Северной Америки, следует из публикации.

Треть — 30% — респондентов сказали, что им потребуется для этого более $5 млн, то есть более 373 млн рублей по текущему курсу. Эту сумму сочли комфортной 42% инвесторов Северной Америки и 35% инвесторов Азии.

Некоторые участники опроса называли сумму в $5-20 млн (373 млн –1,5 млрд рублей). Такую точку зрения высказали 33% инвесторов в Южной Америке, 10% в Азии, 9% в Европе и 13% — в Северной Америке.

Около 3% инвесторов Северной Америки, Европы и Азии считают комфортной для пенсии накопления в размере менее $1 млн (74,8 млн рублей).

В опросе Bloomberg участвовали 553 инвестора из всех регионов мира.

Как ранее сообщала «Лента.ру» со ссылкой на опрос сервисов «Работа.ру» и «СберНПФ», почти половина — 47%— россиян назвали 50–100 тыс. рублей комфортным доходом на пенсии. 18% претендуют на 100–150 тыс. рублей в месяц. Желания 15% опрошенных ограничиваются доходом до 50 тыс. рублей. 10% рассчитывают на 150–200 тыс. рублей. Столько же респондентов заявили, что считают достаточным доход от 200 тыс. рублей.