Прибыль украинских банков выросла в январе 2023 года более чем в 2,1 раза по сравнению с показателем годом ранее, достигнув 14,7 млрд гривен ($400 млн). Об этом сообщается на сайте Нацбанка Украины.

«Прибыль банков за январь 2023 год: 14,7 млрд гривен ($400 млн) чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе 2023 года, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году – 7,1 млрд гривен ($193 млн)», — отметили в публикации.

В регуляторе добавили, что доходы банков в январе выросли на 55% по сравнению с январем 2022 года, достигнув отметки в 38,7 млрд гривен ($1 млрд). Расходы выросли уже на 35%, достигнув 24 млрд ($653 млн).

18 февраля на встрече по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что на Украине замедлилась инфляция и ожидается небольшое восстановление экономики в этом году. Речь также шла о том, что МВФ будет обсуждать с правительством Украины программу поддержки для вступления страны в Европейский союз.

До этого колумнист Брэдли Девлин в статье для The American Conservative написал, что крупнейший американский банк JP Morgan сотрудничает с Украиной только ради получения собственной выгоды, игнорируя при этом интересы украинского президента Владимира Зеленского.