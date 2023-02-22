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«Известия»: маркетплейсам ужесточат наказание за нелегальную продажу сигарет и вейпов

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Табачники предложили регуляторам усилить ответственность маркетплейсов за нелегальные продажи сигарет и вейпов. Об этом рассказали газете «Известия» в Минпромторге.

«Маркетплейсы — крупнейший канал по онлайн-продаже табака и никотинсодержащей продукции <…> что прямо запрещено законом», — сообщил «Известиям» производитель сигарет JTI Россия.

Как следствие, наказание за онлайн-торговлю для маркетплейсов следует ужесточить. По мнению производителя сигарет JTI Россия, следует наказать вплоть до досудебной блокировки сайта, как это предусмотрено для алкоголя.

В настоящее время если продавцы игнорируют действующий запрет, то их ждет штраф в 50 тыс. руб. для юрлиц, а для физических — до 3 тыс. руб.

Кроме того, в Роспотребнадзоре поддержали инициативы, которые направлены на противодействие нелегальному обороту табачной и продукции. Минсельхоз предложил блокировать доменные имена, сайты или отдельные страницы, на которых представлена такая продукция.

С 15 декабря в России ввели маркировку электронных сигарет и жидкостей для вейпов.

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